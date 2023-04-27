Türkiye seçimlerine ilişkin Almanya'dan skandal karar

Almanya'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Almanya'dan skandal adım

Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemleri 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar sürecek. Yurt dışında en fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da federal hükümet gurbetçilerin oy kullanmalarını zora sokacak skandal bir adım attı. Almanya, bazı bölgelerde sandık kurulmasına izin vermedi.

'Vatandaşlarımızı zora sokacak bir durum'

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın bu kararını CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'e değerlendirdi.

'Önümüzdeki iki gün içerisinde Dışişleri Bakanlığımız ve temsilciklerimiz Almanya'da bu noktada çalışmalarına devam edecek' diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Şu anda duyduğumuz, aldığımız haberlere göre Almanya'nın bu tutumu dostluğa yakışmayan ve oradaki vatandaşlarımızı zora sokacak bir tutum. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki iki gün içerisinde bu kararı gözden geçirip doğru noktaya gelirler.'

'Siyasi bir karar'

Kılıç, 'Bunun hangi siyasi görüşten olduğuyla alakalı bir ayrım yapmaksızın orada yaşayan tüm Türk vatandaşlarının demokratik oy haklarını kullanmaları konusunda bu imkanın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ümit ediyorum, bu kararı gözden geçirip değiştirirler. Bu tamamen açık söylemem gerekiyor, siyasi bir karardır. Ve bu noktada yapılan yanlıştan dönülmesi iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemlidir' ifadelerini kullandı.