Türkiye sayesinde kalp gözleri açıldı

Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği Başkanı Selahattin Aydın, “2014’ten bu yana faaliyet gösteriyoruz. 17 ülkedeki üyeler arasında bilgi akışı sağlıyoruz. Örneğin Kur’an-ı Kerim’i basarken yardımlaşıyoruz. Görme engellilerin Kur’an öğrenimi konusunda akademik bir zemin de oluşturma amacındayız” dedi.

Aydın, 1829’da Louis Braille tarafından görme engelli insanların okuyup yazması için geliştirilen Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim basımı hakkında bilgiler verdi. Aydın, söz konusu alfabeyle hareke, şedde ve medlerin de yazımının mümkün olduğunu belirterek, “Dünyada Kur’an-ı Kerim’i kabartma şeklinde basan çok sayıda ülke var. Mısır, Malezya, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerde yapılan bu iş, zor ve maliyetli. Bugün Ürdün’de basılıyor desek de oradaki makine durduğunda üretim de duruyor diyebiliriz” diye konuştu. Üretimde çinko kalıpların kullanıldığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

“Çinko kalıplarla dökülmesi, maddi hataları da ortadan kaldırıyor. Müslüman amaların dini öğrenme noktasında bir sıkıntıları yok. Müslüman nüfusun az olduğu bölgelerde, misyonerler çok etkili. Dünyada körleri hedef alan misyonerlik faaliyetleri, 1906’da Malatya’da başladı. Ernst Christoffel adlı Alman bir papaz, bunun öncüsü. Kendisi kör olmamasına rağmen, dinini görme engellilere öğretmek için buralara kadar geldi. Çok spesifik bir hedef. Malatya’da okul-yurt tarzında bir kurum açan papaz, görme engellilerle beraber dezavantajlı diye tabir edilen insanları bir araya topladı. Misyonerlerin en çok kullandığı argüman Hazreti İsa’nın gözümüzü açacağıdır. Ben de bu tür girişimlere muhatap oldum. Papaz, Almanlarla siyasi ilişkilerimiz bozulunca İsfahan’a gitti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da buradan ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında yeniden İsfahan’a dönmüş ve mezarı hâlâ orada.” Aydın, lokal organizasyonları bir araya getirerek Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği’ni kurduklarını anlatarak, 17 ülkeden üyeleri olduğu bilgisini verdi.