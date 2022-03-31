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Siyaset Türkiye savaşa girecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Siyaset

Türkiye savaşa girecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye savaşa girecek', 'Rusya'yla savaşacak' gibi yorumlar gerçekçi değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 20:22:00 -
Türkiye savaşa girecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Lavrov ve Kuleba'ya en kısa süre içerisinde onları Türkiye'ye beklediğimizi söyledik' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Liderlerin görüşmesinden önce dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi gündemde"

"Lavrov ve Kuleba'ya en kısa süre içerisinde onları Türkiye'ye beklediğimizi söyledik"

"Garantör ülkeler, Ukrayna'ya yönelik tehditlere karşı birlikte çalışacak. "Türkiye savaşa girecek", "Rusya'yla savaşacak" gibi yorumlar gerçekçi değil"

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