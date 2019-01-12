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Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

- Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: "İki dev organizasyonla cennet vatanımızı ve Türk satrancını en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz"

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:51
Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak


ANKARA (AA) - Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın ev sahipliğini bu yıl Türkiye üstlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının son yıllarda başarı grafiğini yükseltip, dünyada dikkatleri topladığına işaret etti.

Son yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonlarla dünya satranç kamuoyunun takdirini kazandıklarını ve Türk satrancını uluslararası arenada gurur verici bir noktaya taşıdıklarını belirten Tulay, "Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonların ardından dünyanın dört bir yanından ülkemize ve organizasyon yeteneğimize hayran kaldıklarını belirten tebrik mesajları alıyoruz. Şimdi ise iki yeni dev organizasyonla cennet vatanımızı ve Türk satrancını en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Sporcularımız, velilerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve büyük ailemiz ile birlikte bu gururu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı ve Türk sporu açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlar bizim için çok önemli bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz. Aynı zamanda sporcularımız, dünyaca ünlü satranççılarla yarışma imkanı bulacak. Türk sporu adına çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek, hafızalardan silinmeyecek bir organizasyona imza atmak için büyük bir heyecan duyuyoruz."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:51
  1. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı
  2. Dünya Okullar Satranç Şampiyonası
  3. Gülkız Tulay
  4. Satranç
  5. Satranç Federasyonu

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