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Spor

Türkiye Satranç Federasyonundan online antrenör eğitimi

2020-04-26 11:03:00 -
Türkiye Satranç Federasyonundan online antrenör eğitimi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 3. ve 4. Kademe Antrenör Gelişim Seminerini online düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerleri online yapılmaya devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı online eğitime katılabilmek için kursiyerlerde, antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı aranacak.

Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek.

35 kursiyerin katılabileceği eğitim sonunda katılımcılar, seminer katılım belgesi alacak.

Ön kayıt başvuruları 27 Nisan'dan itibaren 5 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

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