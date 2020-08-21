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Gündem Türkiye salgına rağmen terörün kökünü kazımaya devam ediyor
Gündem

Türkiye salgına rağmen terörün kökünü kazımaya devam ediyor

Türkiye tüm dünya ile birlikte bir yandan pandemi sınavı verirken, bir yandan da yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerinin kökünü kazımaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli çalışan TSK ‘anlık istihbarata’ dayalı harekatlarla terör örgütünün sözde elebaşılarını hem Irak’ın kuzeyinde hem de yurt içinde İHA ve SİHA’ların da yer aldığı operaslonlarla tek tek etkisiz hale getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:34:00 -
Türkiye salgına rağmen terörün kökünü kazımaya devam ediyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türkiye’nin terörle mücadelesini Akit’e değerlendiren uzmanlar, yerli ve milli silahlarını geliştiren Türkiye’nin, tüm dünyaya hem içeride hem de dışarıda terör unsurlarına yaşam hakkı tanımayacağını ilan ettiğini söyledi. Terör örgütünün artık neredeyse kımıldayamayacak duruma getirildiğine dikkati çeken Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Silahlı kuvvetler içerisinde maalesef bir 28 şubat dönemi yaşadık. Akabinde FETÖ, silahlı kuvvetlere ve diğer kurumlara sızdı. Bu dönemde bırakın terörle mücadeleyi, terör örgütleriyle Türkiye aleyhine faaliyetler yürütüldü. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cü yapılanma temizlendi. Ordumuz milli yapıya büründü. Teknoloji anlamında özellikle İHA, SİHA kullanılması terör örgütlerini kımıldayamayacak duruma getirdi” dedi.

Emekli Albay Ersan Ergür ise, Türkiye’nin yerli ve milli silahların devreye alınmasından sonra terörle mücadelede etkili sonuçlar aldığını söyledi. Ergür “Şu bir gerçek ki; salgına rağmen Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığı, terör örgütü içerisinde tarihinde görülmeyen bir çözülmeyi beraberinde getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine göz açtırmadığını aktaran Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise şunları söyledi: “Türkiye, yeni yol ve yöntemlerle terör örgütlerini bitirme noktasına getirdi. TSK, milletimizin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla ve başarıyla mücadeleye devam edecektir.”


Yeni Akit Gazetesi
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