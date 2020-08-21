Türkiye salgına rağmen terörün kökünü kazımaya devam ediyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye’nin terörle mücadelesini Akit’e değerlendiren uzmanlar, yerli ve milli silahlarını geliştiren Türkiye’nin, tüm dünyaya hem içeride hem de dışarıda terör unsurlarına yaşam hakkı tanımayacağını ilan ettiğini söyledi. Terör örgütünün artık neredeyse kımıldayamayacak duruma getirildiğine dikkati çeken Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Silahlı kuvvetler içerisinde maalesef bir 28 şubat dönemi yaşadık. Akabinde FETÖ, silahlı kuvvetlere ve diğer kurumlara sızdı. Bu dönemde bırakın terörle mücadeleyi, terör örgütleriyle Türkiye aleyhine faaliyetler yürütüldü. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cü yapılanma temizlendi. Ordumuz milli yapıya büründü. Teknoloji anlamında özellikle İHA, SİHA kullanılması terör örgütlerini kımıldayamayacak duruma getirdi” dedi.

Emekli Albay Ersan Ergür ise, Türkiye’nin yerli ve milli silahların devreye alınmasından sonra terörle mücadelede etkili sonuçlar aldığını söyledi. Ergür “Şu bir gerçek ki; salgına rağmen Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığı, terör örgütü içerisinde tarihinde görülmeyen bir çözülmeyi beraberinde getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine göz açtırmadığını aktaran Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise şunları söyledi: “Türkiye, yeni yol ve yöntemlerle terör örgütlerini bitirme noktasına getirdi. TSK, milletimizin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla ve başarıyla mücadeleye devam edecektir.”