  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı
Ekonomi

Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 6,7'lik performansla Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme gösteren tek ülke oldu - OECD ülkelerinin GSYH'si söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4,1 gerilerken, ekonomideki daralma Avrupa Birliği için yüzde 4,3, Avro Bölgesi için yüzde 4,4 olarak hesaplandı - Şili, Birleşik Krallık ve Kolombiya, üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklananlar arasında ekonomileri en fazla daralan OECD ülkeleri oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:30:34 -
Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 6,7'lik performansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu.

AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla yılın ilk yarısında keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde eksi 4,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliğinde yüzde 4,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 4,4 şeklinde kayıtlara geçti.

OECD ülkelerinden Norveç üçüncü çeyrekte yüzde 0,1, Güney Kore yüzde 1,3, İsrail yüzde 1,4, Litvanya yüzde 1,7, Polonya yüzde 2 küçüldü.

Üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralanlar ise yüzde 10,3 ile Şili, yüzde 9,6 ile Birleşik Krallık ve yüzde 9,5 oldu.

Öte yandan üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yüzde 2,9 ve Fransa ekonomisi yüzde 3,9 küçülürken, Almanya'da da geçici büyüme oranı yüzde eksi 4 olarak hesaplandı.

- Türkiye ekonomisinde toparlanma işaretleri

Türkiye ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte ise salgının etkisiyle yüzde 9,9 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

Böylece Türkiye, üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme kaydeden tek ülke oldu.

Ayrıca ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme gösterdi.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranları şöyle:

Ülke-ülke gruplarıBüyüme oranı (%)
Türkiye**6,7
Norveç-0,1*
Güney Kore-1,3
İsrail-1,4
Litvanya-1,7
Polonya-2
Slovakya-2,2*
Hollanda-2,5*
İsveç-2,7
Finlandiya-2,8
ABD-2,9
Letonya-3,1
Danimarka-3,4
Fransa-3,9
Almanya-4*
OECD-4,1
AB-4,3
Avro Bölgesi-4,4
Kanada-4,6*
Macaristan-4,7
İtalya-4,7
Belçika-5,1*
Avusturya-5,3
Çek Cumhuriyeti-5,8
Portekiz-5,8
Japonya-5,9
Meksika-8,6
İspanya-8,7*
Kolombiya-9,5
Birleşik Krallık-9,6
Şili-10,3

*Tahmini değer veya geçici veri

**TÜİK verisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak
Korona Virüs

Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak olan yeni tedbirleri ..
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı: Fransa'daki olayı Türkiye'deymiş gibi gösterdi!
Gündem

Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı: Fransa'daki olayı Türkiye'deymiş gibi gösterdi!

Fransa'nın başkenti Paris merkezli olmak üzere ülkenin bir çok yerinde gerçekleşen polis şiddeti, sosyal medyada farklı bir şekilde karşılık..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay