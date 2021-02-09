‘Türkiye saldıracak’ algısı! Bakan Akar’dan flaş S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir grup gazeteciye, Irak ve Almanya temasları ile ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Akar, terörle mücadele bağlamında Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı ziyarete değinirken, terör örgütünün merkezi olan Kandil'e nihai operasyonun da sinyalini verdi. Akar, "Kandil mitini bitirmemiz lazım. Terörist paçavrasını indirip yırtmak gerekiyor. Bağdat ve Erbil ile terörü bitirmek için işbirliği yapıyoruz" dedi.

Alman bakan'a her şeyi anlattı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüşmesinde, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve NATO konularını ağırlıkla görüştüklerini anlatan Akar, "Suriye'de beraber hareket etmemiz gerektiğini konuştuk. 'Türkiye niye tek başına Suriye'ye gitti' deniliyor. Bu kesinlikle yalan. 2011'de (müttefiklere) beraber gidelim diye adeta dil döktük. 2014-15'te Amerikalılarla askeri harita planları yaptık; son aşamaya gelinmişti, vazgeçtiler. Sonra DEAŞ çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Amerikalılara geliyor musunuz diye tekrar sorduk. 'Hayır' cevabını aldık. DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı harekâtını başlattık. Ve 3000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik" dedi.

NATO'ya en büyük katkı bizden

Almanya'nın savunma ürünlerine 'kısıtlama' getirmesini de gündeme getirdiğini belirten Akar, şöyle devam etti: "Türkiye NATO'da kuvvet bakımından birinci, harekat ve operasyonlarda beşinci, ortak bütçeye katkı bakımından da 8. ülkeyiz. Doğu Akdeniz'deki askeri resmin -taktik resim diyoruz- savaş gemisi, ticaret gemisi hava, deniz altı gibi tüm durumları ifade eden bu resmin yüzde 70 katkısını biz sağlıyoruz. Bu katkımız Karadeniz'de yüzde 44... NATO'nun güney ve doğu sınırlarını biz koruyoruz; Suriye'de Libya'da dengeyi sağlayan biziz. Hal böyleyken siz ihracat izinlerini vermemek suretiyle NATO müttefikini zaafa uğratmaya çalışıyorsunuz. Alacağımız birçok savunma sanayi malzemesi var, engelliyorsunuz dedim. Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak güçlü olması gerektiğini teslim etti."

NATO'dan bir yere gitmiyoruz

"Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaya çalışan bir grubun varlığı da mevcut" diyen Akar, isim vermedi, ancak "Biz Avrupa'nın ayrılmaz parçasıyız, AB stratejik hedefimiz. NATO'dan hiçbir yere gitmiyoruz" şeklinde konuştu.

Adaları silahsızlandırın

Akar, Yunanistan'ın Türkiye ile sorunlarını ABD ve AB sorunu haline getirmeye çalıştığına da değinerek, Türkiye'nin yaklaşımını şöyle anlattı: "Gayrı askeri statüdeki 16 adayı silahlandırdılar. 23 adanın 16'sı... Paris, Lozan anlaşmalarına rağmen... 'Kim yayılmacı' diye sordum Alman bakana. Dünyada kara suları 6, hava sahası 10 mil olan yer yok. Bugüne kadar burnumuzun dibindeki adalara 78 üst düzey ziyaret yaptılar. Bunlar kışkırtma. Madem dostluktan bahsediyoruz, bu adaları silahsızlanmış haline döndürün."

Türkiye saldıracak algısı

Akar, Yunanistan'ın Avrupa'yı gerçek dışı korku senaryolarıyla etkilemeye çalıştığını da belirterek, şöyle dedi: "Şimdi Avrupa kapılarında kendi hukuksuzluklarını perdeleyip gerçekle bağdaşmayan sorunları anlatmaya çalışıyorlar. Yunan bakan, Alman bakana 'Türkiye ile üç kez savaşın eşiğinden döndük' demiş. Çok fazla rüya görüyorlar. Bizim ne böyle bir düşüncemiz oldu, ne bu yönde bir planımız."

Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın Alman Bakan'dan, "Türklere denizaltı parçalarını vermeyin, denizaltı ihalesini iptal edin" talebinde bulunduğunu, ancak Almanya'nın bunu reddettiğini de açıkladı.

Ambargolu ürün listesi verdik

Akar, "700'ün üzerinde savunma sanayi ürününe ambargo var. Biz listeyi verdik, engellerin kaldırılmasını bekliyoruz" derken, Almanya ile örneğin İHA ve SİHA konularında da işbirliği yapılabileceğinin altını çizdi.

Almanya'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün yoğun bulunduğunu hatırlatarak, bu konuları da gündeme getirdiğini anlatan Bakan Akar, "Almanya'nın PKK konusunda zaman zaman doğru adımlar atmakla beraber bunun yeterli olmadığını söyledik. FETÖ konusunda böyle giderseniz 5-10 yıl sonra başınıza ciddi anlamda bela alırsınız dedim" diye konuştu.

Akar, "Kramp-Karrenbauer'a Almanya'nın Avrupa'da savaşmadığı tek ülke Türkiye dedim, şaşkınlıkla karşıladı. Şu karara vardık; bizim daha çok konuşmamıza ihtiyacımız var" dedi.

FETÖ'cü Atasoy istihbarat'ta göreve başlatılmadı

Akar, FETÖ ile mücadele ve son YAŞ'ta Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanan, ancak daha sonra FETÖ'den alınan Serdar Atasoy hakkındaki soruları da şöyle cevapladı: "FETÖ ile mücadele, ilgili birimlerle, istihbaratla koordinasyon halinde aynı kararlılıkla devam ediyor. İçimizde hala olabilir mi, olabilir. Bu örgüt kripto, gizli bir örgüt. Bir kişi hakkında yeni bilgiler yeni belgeler geldikçe işleme anında konuluyor. Serdar Atasoy hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı var. Ama sonradan gelen ilave bilgi, belge ile durum değişti. Bu kişi İstihbarat Başkanı olarak göreve başlatılmadı. FETÖ bir memleketin başına gelebilecek en büyük musibet. Herhangi bir ülke ile savaşırsın; üç beş gün sürer, bir ay sürer. Ama bu öyle değil. Bu bir süreç."

Akar, FETÖ temizliği devam ederken TSK'nın kabiliyetlerinde zafiyet olmadığını da vurgularken, "15 Temmuz'dan sonra görevden atılanlar oldu. Aksama oldu mu? Hayır. Bugün bir pilot beş pilotun işini yapıyor. Önceden ayrılanlar döndü, sivil havacılıktan gelenler oldu. Güven geldi. Adeta tarih yazıyorlar. Denizde de gemi seyir saatlerimiz şu anda son yirmi yılın zirvesinde" dedi.

S-400 için Yunanistan örneği

Rusya'dan S-400'lerin 2011'den sonra ABD ve Avrupa'dan 'hayır' cevabı alındıktan sonra gündeme geldiğini vurgulayan Akar, "Bu bir tercih değil, zorunluluk. Ayrıca bu bir savunma ürünü, saldırı değil. Rusya Kaliningrad'dan Norveç'teki, Suriye'den İsrail'deki F-35'leri görüyor. Biz tekil olarak kullanacağız, NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz. Yunanistan'ın Girit'te konuşlu S-300'leri tatbikatlarda kullanılıyor. Zaten 365 gün aktif değil. Bu konuyu Türkiye ABD ve NATO katılımıyla konuşalım. NATO usulleri çerçevesinde, Yunanistan nasıl kullanıyorsa biz de öyle kullanalım. Bunu da oturup konuşalım" dedi.

Akar, "ABD ile makul bir çizgiye gelinebilir, çözümler üretilebilir. İlişkiler stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna uygun, reel politiğe uygun seviyeye getirilebilir. Ama ABD'nin YPG ile müttefik olması kabul edilemez. Türkiye ile birlikte çalışmak ABD'nin de AB'nin de lehine olur. ABD'lilere 'terör örgütü YPG'yi ortak olarak görmeyi bırakın' diyoruz. Terör örgütünden müttefik olmaz" diye konuştu. Akar, "Peki ABD YPG'den vazgeçmezse?" sorusu üzerine de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var; gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi. Akar, "O noktaya gelir miyiz?" sorusuna da "Gelmez inşallah..." cevabını verdi.

Biden gerçekçi olmalı

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'in ülkesini ve dünyayı tanımak için 8 yıllık başkan yardımcılığı dönemi bulunduğunu hatırlatarak, "Daha gerçekçi davranmalarını bekliyoruz. Daha kurallar çerçevesinde, teamüllere ve reel politiğe uygun şekilde davranmalarını bekliyoruz" dedi. Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in son açıklamasının ise "talihsiz ve tutarsız ifadeler barındırdığı" görüşünde olduğunu belirtti.