Türkiye sağlık üssü olacak turizm gelirleri 10’a katlanacak

Türkiye’yi sağlık üssü haline getirecek şehir ve pandemi hastaneleri turizme de güç katacak. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni açılan hastanelerle birlikte sağlık turizminde patlama yaşanacağını vurgulaması olumlu yankı uyandırdı. Erdoğan’ın “Bir tarafta Sabiha Gökçen öbür tarafta İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. En kısa zamanda hızlanacak bu iş ve mevsimsel turizmdeki açığımız kapanacak” sözleri de otelcilere moral ve umut aşıladı.

Hastaneler donanımlı

Molton Hotels markasıyla öne çıkan İHK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdığını kaydetti. Devlet ve şehir hastanelerinin takdir topladığını anlatan Korkmaz, “Doktorlarımız ile hemşirelerimiz de başarılı bulunuyor. Bu imkânlarımızı kullanmanın ve gelire çevirmenin vakti geldi, geçiyor bile” dedi.

Sıra bize geldi

Mevsimsel turizmde turist başına elde edilen gelirin 600-650 dolar olduğunu aktaran Korkmaz, şöyle konuştu: “Sağlık turizmiyle bu rakamı 3’e, 4’e belki de 10’a katlamak mümkün. İşte onun için hükümetin çalışmalarını, Cumhurbaşkanımızın çabalarını önemli görüyoruz. Şüphesiz, Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecinde hastanelerimiz çok iyi bir sınav verdi. Ülkemizin olumlu imajı güçlendi. Diğer ülkelerin hali ortada. İtalya’da, İspanya’da, ABD’de ve Rusya’da hastaların hastanelere alınmadıklarına şahit olduk, oluyoruz. Şükür ki devletimiz, Covid-19’la savaşta muvaffak oldu. Sıra da biz turizmcilere geldi. Önemli adımlar atacağız. Sağlık turizmi alanında profesyonel bir iletişim, tanıtım ve satış çalışması yürüteceğiz. İlerisi için ümitliyiz. Sağlık turizminin şehir otelciliğine de olumlu katkı sağlayacağı kanısındayız.”

ABD örneği

Estetik ve saç ekimi için Türkiye’ye çok sayıda turistin geldiğinin altını çizen Korkmaz, şunları söyledi: “Şimdi bunlara pandemi ve kanser tedavisi görecek turistler eklenecek. Burada amacımız, hedefimiz belli. Gayemiz, 35-40 milyar dolara varan turizm gelirimizi kademeli olarak artırmak. ABD ve İsveç, sağlık turizminden çok ekmek yedi, çok para kazandı. Biz de bu alanda başarılı olabiliriz, ortada bir engel yok. Stratejik bir bölgedeyiz. Etrafımızda 30 ülke, 400-500 milyonluk bir nüfus var. Bu nüfusu rahatlıkla Türkiye’ye çekebiliriz.”

Gelirler artacak

Armada Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Zoto da şehir ve pandemi hastanelerinin sağlık turizmine olumlu katkıda sunacaklarını belirtti. Türkiye’de şifa arayacak her bir turistin yanında 1-2 refakatçi getireceğine dikkati çeken Zoto, “Doğal olarak turizm gelirlerimiz artacak. Çünkü bir ameliyat, minimum bin dolara mal olacak” öngörüsünde bulundu.

Zoto, kalp ameliyatı ya da pandemi tedavisi görecek Avrupalıların ve Asyalıların ilk etapta şehir hastanelerinde konaklamayı tercih edeceklerini dile getirdi. Yeni dönemde otelcilerin tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini savunan Zoto, “Umut elden bırakılmayacak, yabancı müşteri çekmek için çaba harcanacak” diye ekledi.

Türkiye’ye güven duyuluyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise uçakların yavaş yavaş dolmaya başladığına işaret ederek, “Turistlerce ülkemize ve hükümetimizin aldığı tedbirlere güven duyuluyor” ifadesini kullandı.

“Sağlık turizminde bizi çok parlak bir dönem bekliyor” diyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Aldığımız bütün duyumlar bu yönde. Türkiye; birikimli doktorları, tecrübeli hemşireleri ve nitelikli hastaneleriyle kendini kanıtladı. Covid-19’u yendi. Umuyorum ve diliyorum, 2021’de çok daha iyi bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Hastalar, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelip tedavi olacaklar. Biz de gelirlerimizi önemli ölçüde arttıracağız. Çünkü ortalamaları 700 dolardan değil de 2 bin dolardan başlayan hizmetler vereceğiz.”