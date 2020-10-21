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Gündem "Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif edilirse özür dileyeceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:17:00 -
"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hava savunma sistemini güçlendirmesi için Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, ekim ayının ilk günlerinde test atışlarının yapılması için Sinop’a doğru yola çıkmıştı.

S-400 hava savunma sistemleri Sinop'a ulaştı ve ilk atışı gerçekleşti.

Akıllara ise "Türkiye S-400 alamaz", "Alsa da kullanamaz" şeklinde ifadeler kullanan isimlerin açıklamaları geldi.

'Getirirlerse özür dileyeceğim'

Gazeteci Can Ataklı da katıldığı bir televizyon programında "Dediler ki S-400'ler mutlaka geliyor. Hala aynı kanıdayım abi, getir diyorum hadi. Diyorsunuz ki, 'Getirirse ne olacak?' Tamam özür dileyeceğim buradan. Getiremez." şeklinde bir ifade kullanmıştı.

"S-400'ler aktif edilirse özür dileyeceğim"

Korkusuz gazetesindeki köşesinde kendisine hatırlatılan bu sözlere yönelik bir yazı yayınlayan Ataklı, S-400'ler aktif hale getirildiğinde özür dileyeceğini açıkladı.

Ataklı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de başından beri 'S-400'lerin alınsa bile asla aktif hale getirilmeyeceğini' söyleyenlerdenim. Bir TV konuşmamda, "Tamam getirip kursunlar, o zaman ben de özür dilerim" demiştim. Hemen yazayım; S-400'ler gerçekten aktif hale getirilsin özür dilemekten hiç yüksünmem. Özür dilemek ayıp bir şey değildir."

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Yorumlar

bekal

onurlu insanlar sözünü yerine getirmeli degilmi
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Avini

Bunların •enleri bozuk ve bu gi•iler pek itibar etmeyin
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