Türkiye Rusya'dan Su-35 alacak mı?

İsminin belirtilmesini istemeyen Türk bir askeri kaynak Sputnik'e demecinde, "Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 uçakları satın alıp almayacağını net olarak söylemek için henüz erken. Bu denli önemli bir konunun değerlendirmesini, Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) yapacak" dedi.

Daha önce Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, ‘istenmesi hâlinde Türkiye'ye dördüncü nesil Su-35 uçakları sevk etmeyi gündeme alabileceklerini’ açıklamıştı. Çemezov bu açıklamayı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı beşinci nesil F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınması üzerine yapmıştı.

Roctec CEO’sunun Türkiye'ye dördüncü nesil Su-35 uçaklarını sevk edebileceklerinin söylemesinin nedeni, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçaklarının henüz test aşamasıda olması. F-35 jetleri ile aynı sınıfta yer alan Rus beşinci nesil Su-57 uçakları henüz Rus ordusunun da kullanımında değil. Söz konusu uçakların son aşamasında olan testlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.