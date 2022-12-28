Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları Rusya’da toplandı! 11 yıl sonra ilk kez Suriye ile Türkiye bir araya geldi.

Tam 11 yıl sonra Türkiye ile Suriye bakanlık düzeyinde bir araya geldi. Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları bir araya gelerek Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabalarını ele aldılar.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova Ziyareti Hakkında Açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.

Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.