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Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ticarette 'yerel para birimi' kullanılacak

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Himmeti, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ifade etti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:30
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ticarette 'yerel para birimi' kullanılacak

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Himmeti, basına yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Abdunnasır Himmeti, petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti.

'3 ÜLKE DE DOLARIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASINA HEMFİKİR'

Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, Türkiye-Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı. Bu arada Himmeti, geçen ay İran'da petrol dışı ihracattan sağlanan 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki gelirin, temel ürünler ve fabrikalara hammadde ithalatı için düşük kurdan ithalatçılara tahsis edildiğini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin tümen olan avroyu ithalatçılara 9 bin tümenden satacaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 19:30
  1. İran
  2. Rusya
  3. Türkiye

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