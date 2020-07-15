Türkiye Rusya seyahatleri başladı mı? Türkiye Rusya uçuşları ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye ve Rusya arasında yapılacak olan uçuşlara dair son açıklamayı yaptı. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye ve Rusya arasında yapılan uçuşlar da askıya alınmıştı. Normalleşme takvimi sonrası 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşları da başlamış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Rusya uçuşlarının bugün itibariyle yeniden başladığını belirtti. Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle durdurulan yurt dışı uçuşların 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeler için başlatıldığını belirtti.

Kaç ülkeye seyahatler başladı?

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.

Bakan Karaismailoğlu, uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye'ye gelen Rus turistlerin sayısında önemli bir artış yaşanacağının da altını çizdi.