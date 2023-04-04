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Gündem Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den önemli görüşme! Taraflar mutabık kaldı
Gündem

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den önemli görüşme! Taraflar mutabık kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 19:07:00 -
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den önemli görüşme! Taraflar mutabık kaldı

Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları dörtlü toplantı düzenlendi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda aynı fikirde birleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3-4 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi.

İstişarelere devam kararı

Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele alırken, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi.

Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.
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Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve

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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve

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