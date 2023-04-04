Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek için buluştu.
Dörtlü görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı’nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katıldı. Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında ikili görüşme yapılmasına dair takvim ve yerin belirlenmesi konusunun ele alındığı ifade edildi. Görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.