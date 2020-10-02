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Dünya Türkiye, Rusların kâbusu olur
Dünya

Türkiye, Rusların kâbusu olur

Karabağ’daki çatışmalarda Türkiye’nin tavrı Rusları endişeye sevketti. Rus analist Golts, “Karabağ anlaşmazlığına Ankara’nın katılımı Rusya’nın kâbusu olur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:54:00 -
Türkiye, Rusların kâbusu olur

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışma, jeostratejik açıdan da önemli görülüyor. Temmuz ayında Ermenistan ordusunun başlattığı saldırıların ardından Türk ve Azerbaycan askeri işbirliğini güçlendirmesi ve 6 gündür süren çatışmalarda Ankara’nın Bakü’ye kayıtsız şartsız desteği Rusları endişeye sevketti.

Radio Free Europe haber sitesine konuşan Rus Güvenlik Analisti Aleksandr Golts, Türkiye’nin son gelişmelere müdahil olmasının Kafkasya’da dengeleri değiştirebileceğini söyleyerek “Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya’da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı (Ermenistan ve Azerbaycan) da silahlandırdı. Güç dengesini koruduğunu iddia ederek etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığına Türkiye’nin katılımı Rusya’nın kâbusu olabilir” diyerek Ankara’nın bölgedeki dengeleri değiştirip, Rus hegemonyasını kırabileceğini ifade etti.

Golts, uzun yıllardır Rusya’nın bölgeyi silahlandırdığını ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın silahlanma yarışına girdiğini söyledi. Bunun riskli olduğunu söyleyen Golts, MİNSK üçlüsü oluşturan Fransa, ABD ve Rusya’nın etkisiz kaldığına dikkat çekti.

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