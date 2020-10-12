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Aktüel Türkiye Romatoloji Derneği romatoid artrit hastaları için farkındalık etkinliği düzenledi
Aktüel

Türkiye Romatoloji Derneği romatoid artrit hastaları için farkındalık etkinliği düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:56:39 -
Türkiye Romatoloji Derneği romatoid artrit hastaları için farkındalık etkinliği düzenledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), "Dünya Artrit Günü" kapsamında romatoid artrit hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak, erken tanının ve iyi tedavinin önemini vurgulamak amacıyla çevrim içi platformda etkinlik düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzman diyetisyen Dilara Koçak'ın sunduğu ve şef Hazer Amani'nin tariflerini paylaştığı yemek programı temalı etkinliğe dernek üyesi hekimler hastalarıyla katıldı.

Hekimler, romatoid artrit hakkında güncel bilgileri paylaşırken, hastalar da şef Amani'yle mutfağa girerek yemek pişirdi.

"Hareket Özgürlüktür" adlı YouTube kanalında yayınlanacak yemek programı temalı etkinlik videosunun, hastalıkla ilgili bilinci ve farkındalığı artırması hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan TRD Başkanı Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, tüm dünyada 1,7 milyar artrit hastası bulunduğuna dikkati çekerek, artrit hastalıklarının hem ölüm hem de engellilik açısından dünya nüfusunun genel sağlığı üzerinde en büyük etkiye sahip dördüncü sıradaki rahatsızlıklar olduğunu kaydetti.

Hamuryudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Kovid-19 şüphesi olmayan hastalara tedavilerine herhangi bir değişiklik olmadan devam etmeleri tavsiyesinde bulunduklarını belirterek, "Özellikle kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları alan hastalar, enfeksiyonlar açısından riskli sayılırlar. Ancak kullandıkları ilaçların kesilmesi durumunda da hastalıkları tekrarlayabilir ve organ hasarı oluşabilir. Bu nedenle ilaçlara devam etme durumuna olası yarar ve riskler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir." ifadelerini kullandı.

- İş gücü kaybına yol açan iki hastalıktan biri

Toplantıda hastalığa dair bilgiler veren TRD Üyesi Prof. Dr. Nevsun İnanç da romatoid artritin en çok 20-50 yaşları arasında ortaya çıktığını, kadınlarda görülme sıklığının erkeklere kıyasla 3 kat daha fazla olduğunu ve ailesinde bu hastalık ya da iltihaplı romatizma olanlarda daha sık görüldüğünü kaydetti.

TRD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cemal Bes ise son yıllarda romatoid artritte artan ilaç tedavisi seçenekleriyle ilaç dışı tedavilerin birlikte kullanılması sonucu, iltihabı kontrol altına almanın ve eklem hasarını önlemenin çok daha başarılı bir şekilde sağlandığını belirtti.

Artritin iş gücü kaybına yol açan iki hastalıktan biri olduğunu vurgulayan Bes, tedavide kullanılacak tüm ilaçlara, eklem hasarı geri dönülmeyecek derecede olmadan başlanması gerektiğinin altını çizdi.

TRD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özbek ise nedeni tam olarak bilinmeyen otoimmün bir hastalık olan romatoid artritin görülme sıklığına dair bilgiler paylaştı.

Genetik olarak yatkın kişilerde otoimmün hastalıkların, tetikleyici bazı çevresel faktörler nedeniyle bağışıklık sisteminin normalden farklı çalışarak vücudun kendi dokularına saldırması ve sağlıklı dokuları yıpratması sonucunda ortaya çıktığını aktaran Özbek, romatoid artritte de bu durumun, eklemlerde ve diğer dokularda hastalığa neden olduğunu, genetik yatkınlığı olan kişilerde sigara ve diş eti hastalıkları gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıktığının düşünüldüğünü ifade etti.

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