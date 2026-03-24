Türkiye-Romanya maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımımızn 26 Mart Perşembe günü 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk edeceği maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Türkiye-Romanya maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçta Letexier'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.
Millîlerimiz bu maçtan gelip gelmesi halimde Slovakya-Kosava maçının galibiyle oynayacak.