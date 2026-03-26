SON DAKİKA
Spor Türkiye - Romanya | CANLI ANLATIM
Türkiye - Romanya | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 0 Romanya skoruyla devam ediyor.

Türkiye 0 - 0 Romanya

32' Kenan'ın sol kanattan pasında ceza yayında topla buluşan Arda'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

28' Kenan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasına topu savunma kafayla karşıladı.

23' Ceza sahamızda topla buluşan Hagi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

18' Sarı Kart - Vlad Dragomir

16' Hakan ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

 

9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper son çizgiye inerek içeri çevirdi. Kaleci Radu topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

3' Maça hızlı başlayan millilerimiz geride kalan iki dakikayı Romanya yarı sahasında geçirdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Abdülkerim, Mert, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan.

Romanya: Radu, Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea.

