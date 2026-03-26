Türkiye - Romanya | CANLI ANLATIM
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 0 Romanya skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Türkiye 0 - 0 Romanya
32' Kenan'ın sol kanattan pasında ceza yayında topla buluşan Arda'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
28' Kenan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasına topu savunma kafayla karşıladı.
23' Ceza sahamızda topla buluşan Hagi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
18' Sarı Kart - Vlad Dragomir
16' Hakan ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.
9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper son çizgiye inerek içeri çevirdi. Kaleci Radu topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
3' Maça hızlı başlayan millilerimiz geride kalan iki dakikayı Romanya yarı sahasında geçirdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Samet, Abdülkerim, Mert, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan.
Romanya: Radu, Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea.