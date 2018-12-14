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Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon başlatacağının kesinleşmesi üzerine ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, PKK’lılara moral vermek için soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

14 Aralık 2018 Cuma 09:33
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Haseke’de örgüt elebaşıları ile toplantı yaptı. PKK’lıların Jeffrey’e “Türkiye bize saldırırsa DEAŞ’la mücadelemiz durur” dediği öğrenildi. Temaslarını sürdürecek Jeffrey’in bir süre daha bölgede kalacağı belirtiliyor. Elçinin toplantıları sonrası Suriye PKK’sı sözcülerinden Nuri Mahmud’un, teröristlere moral vermek için “Saldırı olursa karşılık vereceğiz. Tüm güçlerimiz devrime inanıyor” demesi dikkat çekti. 

PKK aşiretleri tehdit etti

Bölgedeki aşiretleri sık sık biraraya getiren PKK elebaşıları, kendilerine destek vermemeleri halinde sahip oldukları her şeye el konulacağı yönünde halkı tehdit ediyor. Öte yandan Türkiye’nin harekâtına ilişkin ABD’den ilk tepki, PKK’yı kara kuvveti olarak kullanan Pentagon’dan geldi. Pentagon sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu ‘endişe verici’ olarak tanımladı; “Türkiye’nin harekâtı bölgedeki ABD askerlerini tehlikeye atar” dedi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:33
  1. Ankara
  2. pkk
  3. terör örgütü

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  • ihsanihsan24 dk önce
    bu adam ordayken vurun görsün günü
  • Ünal erisÜnal eris38 dk önce
    Türkiye nin sınırında ABD askerlerinin işi yokki, eğer kabadayılık yapıp zor la duracaksa sonuçlarına mecburen katlanır kar.Devletimiz çağırırsa biz askere gideriz.Vatanimiz her yeri namusumuzdur.
  • FETİH 1453FETİH 145340 dk önce
    Korkunun ecele faydası yoktur geliyoruz gümbür gümbür ya Allah Bismillah.
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