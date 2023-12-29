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Ekonomi Türkiye rekorunu yeniledi! 9 ayda 250 milyar dolar aşıldı
Ekonomi

Türkiye rekorunu yeniledi! 9 ayda 250 milyar dolar aşıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:37:00 -
Türkiye rekorunu yeniledi! 9 ayda 250 milyar dolar aşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir" dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL İHRACATTAN ALDIĞI PAY REKORUNU YENİLEDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ihracata ilişkin son verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin aldığı payın yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. DTÖ tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Ocak-Eylül 2023 dönemi sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."
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