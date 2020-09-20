Türkiye Rallisi'nin son gününde yarışlar başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası, 130 sporcudan 19 ülkenin düzenlediği Türkiye Rallisi'nin 5. yarışı 65 otomobilin katılımıyla sürdü.

Organizasyonun üçüncü ve son gününde pilotlar sabah saatlerinde Marmaris'in Asparan ilçesindeki servis alanından ayrıldı ve ilk olarak 38.15 kilometrelik Çetibeli etabında yarıştı.

Günün ilk ışıklarıyla birçok yerli ve yabancı turist nefes kesen pilotların sürüşlerini izledi.

Yarış severler, dar virajlarda otomobillerin performanslarını ve pilotların sürüş becerilerini yakından takip etme fırsatı buldu.

Yarışa 7.05 kilometrelik Marmaris etabında atlama noktaları ile başlayan pilotlar, asfalt zemin ile özel olarak oluşturulmuş bir alanda performans ve sürüş becerilerini test etti.

Marmaris-2 etabında pilotlar dere yatağından çok hızlı performans gösterdi.

Bugün Marmaris ve Çetibeli etapları iki kez geçilecek, ikincisi güç etabı olacak.

Yarışların bazı kısımları da helikopterlerden izlenmekte ve birçok ülkede canlı olarak yayınlanmaktadır.