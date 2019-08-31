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Türkiye potada 989. maçına çıkıyor

- 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasını oynayacak- Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde çıktığı 988 maçta 508 galibiyet aldı, 479 kez yenildi, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı- Milliler, daha önce 4 kez katıldığı Dünya Kupası'ndaki 33 maçta 22 galibiyet, 11 yenilgi aldı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Türkiye potada 989. maçına çıkıyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.


- Dünya Kupası'nda 33 maç


Türkiye, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda toplam 33 maç yaptı.

A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.

ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.


- İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda


A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.

Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.


- Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda


Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.


- En farklı skorlar


A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.


- Beraberlik


A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Türkiye, yarınki rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Slovenya
  5. türkiye

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