Türkiye planı belli oldu! Hakan Fidan Çin'e gidiyor! Kritik başlıklar: Gazze planı, Uygur Türkleri, ekonomik ilişkiler

Gazze, Ukrayna ve Kızıldeniz'de yaşananlar. Ticari ve ekonomik ilişkiler. Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlükleri. Kritik pek çok başlık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretçi için ajandasında olacak..

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetine icabetle, bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nde olacak. Fidan burada Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Çin Komünist Partisi temsilcileriyle de görüşecek..

PEKİN'DEKİ TEMASLARDA GAZZE ÖNEMLİ BİR YER TUTACAK

Diplomatik kaynaklara göre; Pekin'deki temaslarda Gazze önemli bir yer tutacak Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek..

48 MİLYAR DOLARI BULAN TİCARET HACMİ DE GÜNDEMDE

İki ülke arasında 48 milyar doları bulan ticaret hacmi de gündemde olacak. İkili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye'ye, özellikle yeni teknoloji yatırımlarına dair iş birliği imkanları ele alınacak. Küresel tedarik hatlarının güvenliği de görüşülmesi beklenen başlıklar arasında...

Bakan Fidan'ın Pekin'deki temaslarının ardından 4-5 Haziran tarihlerinde Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etmesi öngörülüyor.

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UYGUR TÜRKLERİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASI GÜNDEME GETİRİLECEK

Ziyaret, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin ardından en üst düzey ziyaret olacak. Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemi gündeme getirilecek.