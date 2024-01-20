  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye petrol merkezi olacak! TPAO 2 sahayı kamulaştırma kararı alındı! Türkiye kararları
Ekonomi

Türkiye petrol merkezi olacak! TPAO 2 sahayı kamulaştırma kararı alındı! Türkiye kararları

Yeniakit Publisher
2024-01-20 21:37:00 - 2024-01-20 21:40:46
Türkiye petrol merkezi olacak! TPAO 2 sahayı kamulaştırma kararı alındı! Türkiye kararları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO)'dan petrol kararı! Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki 1 saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 1 saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!
Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!

Aktüel

Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı
Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı

Dünya

Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı

Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı
Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı

Dünya

Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı

Seyahat için gelen turistler Ayasofya'da! turistlerin girişi ayrılınca Ayasofya'da namaz kılanlar rahatladı
Seyahat için gelen turistler Ayasofya'da! turistlerin girişi ayrılınca Ayasofya'da namaz kılanlar rahatladı

Yaşam

Seyahat için gelen turistler Ayasofya'da! turistlerin girişi ayrılınca Ayasofya'da namaz kılanlar rahatladı

Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!
Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!

Aktüel

Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!

{relation id:1823208 slug:'japon-yazar-odullu-romaninda-yapay-zeka-kullandi-iddiasina-inceleme-beklenmeyen-surpriz-itiraf-etti-oyuna-ise-cok-sasiracaksiniz'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23