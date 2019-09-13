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Türkiye Paraşüt Şampiyonası sona erdi

Erkeklerde Özgür Kaynak, kadınlarda ise Ayla Uyanık ilk sırada yer aldı

13 Eylül 2019 Cuma 18:32
Türkiye Paraşüt Şampiyonası sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı iş birliği ile 7 Eylül'den bu yana THK Selçuk/Efes Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 78 paraşütçü mücadele etti.

Toplam 985 atlayışın yapıldığı şampiyonada hedef kategorisinde 17, formation kategorisinde ise 15 takım yarıştı.

Ferdi erkeklerde Özgür Kaynak'ın kadınlarda ise Ayla Uyanık'ın birinciliği elde ettiği organizasyonda kategorilerinde dereceye girenler şunlar:

Hedef kategorisi

Erkekler: 1. Özgür Kaynak, 2. Haluk Kırcaaliç, 3. Mustafa Ağcahan

Kadınlar: 1. Ayla Uyanık, 2. Zeynep Bayrakta, 3. Banu Özdemir

Takım: 1. Paraşüt Okulu A Takımı, 2. Deli Anlılar, 3. Paraşüt Okulu B Takımı

Formation: 1. TSK Meteor A, 2. TSK Meteor B, 3. Anafor

Necmi Yüksel Kupası (Amatör paraşütçüler): 1. Mustafa Buluş, 2. Ferhat Uysal, 3. Alaaddin Atakul

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:32
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