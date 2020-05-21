Türkiye Oyuncak Kooperatifinden sağlıkçıların çocukları için 18 bin 500 adet oyuncak

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP), korona virüs salgını sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının çocuklarını Ramazan Bayramı’nda sevindirmek için 18 bin 500 adet oyuncak gönderdi.

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP), sağlık çalışanlarının çocukları için anlamlı bir projeye imza attı. Korona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanı anne babalarından uzak kalan çocukları sevindirmek için 18 bin 500 adet oyuncağı onlara gönderdi. Gönderilen oyuncaklar Ramazan Bayramı’nın 1’inci ve 2’nci günü Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarına dağıtılacak. Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Mıcık, “Sağlık çalışanlarının bu yoğun çalışma temposu içinde çocuklarına ulaşamadığını görüyoruz. Önümüz bayram ama 81 ilde sokağa çıkma yasağı var. Çocuklar bayram harçlığı alamayacak, oyuncak alamayacak. Bunları bayramın 1’inci ve 2’nci günü sağlık çalışanlarına teslim ederek çocuklarına ulaştırmalarını sağlayacağız” dedi.

“Bu organizasyonu Sağlık-Sen ile beraber yaptık”

Gönderilen oyuncakların sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen tarafından ulaştırılacağını söyleyen TOYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Mıcık, “Cumhurbaşkanımız biz bize yeteriz kampanyası düzenledi. Biz de sektör olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Sektörümüzün çatı örgütü OY-DER ile beraber TOYKOOP olarak girişimde bulunduk. Sağlık çalışanlarının bu yoğun çalışma temposu içinde çocuklarına ulaşamadığını görüyoruz. Önümüz bayram ama 81 ilde sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı çocuklar bayram harçlığı alamayacak, oyuncak alamayacak. Biz de böyle bir destekte bulunmak istedik. Şu anda oyuncakları topladık. Bunları bayramın 1’inci ve 2’nci günü sağlık çalışanlarına teslim ederek çocuklarına ulaştırmalarını sağlayacağız. Bu organizasyonu Sağlık-Sen ile beraber yaptık. Bizim hastaneye giriş çıkışımız sorun olabiliyor. Onların depolarına ürünleri teslim ediyoruz. Onlar hastanelere dağıtımda bulunacaklar” diye konuştu.

“Kahraman anne babaları var”

Bayramda sağlık çalışanlarının çocuklarını sevindirmek için bu organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Mıcık, “Kahraman anne babaları var. Onlarla gurur duymalarını bekliyoruz. Dünyanın örnek gösterdiği bir sağlık sistemini kendileri organize ettiler. Anne babalarımızı, akrabalarımızı onlara teslim ettik. Ana kucağı gibi kucaklarında baktılar. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah çocuklarını sevindirmiş oluruz” şeklinde konuştu.