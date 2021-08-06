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Türkiye onu merak ediyor! Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer kimdir

İstifası kabul edilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Peki Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 08:38:00 -
Türkiye onu merak ediyor! Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer kimdir

Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 8 Ağustos 2018'den bu yana Bakan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Özer'in Milli Eğitim Bakanı olarak atanması sonrasında milyonlar yeni bakanın kim olduğunu aramaya başladı.

Peki Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Mahmut Özer kimdir?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970'te Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamlayan Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Özer, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında 1992 ile 1994 yılları arasında elektronik mühendisi olarak çalıştı.Özer, 1994-2002 yıllarında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde öğretim görevlisi, 2002-2010 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Rektörlük yaptı

28 Kasım 2010 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

2017'de ÖSYM başkanı olarak atandı

Özer, 4 Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atandı.

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına da 3 isim atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu.

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