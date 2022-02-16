Türkiye, öğretmen kanunu olan ender ülkelerden biri

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu’nun önerdiği kriterleri yerine getirerek, bu dönemi de yüz yüze eğitimle nihayetlendireceklerini ifade eden Özer, “Kovid-19 hastalığı, vakası ve yakın temas nedeniyle tüm sınıfları kapalı şekilde hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı açısından önceki günün tarihi bir gün olduğuna dikkati çeken Özer, “60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 Sayılı Kanun ile ilk defa yasalaştı ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı’mıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili yönetmeliği hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart’a kadar tüm eğitim paydaşlarından, öğretmenlerden, STK’lardan gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şekli vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tüm eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini vereceğiz”

Bakan Özer, mevcut hükümet tarafından başlatılan eğitim seferberliğinin resmi gazetede yayınlanan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile taçlandığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu ülkede 1960’lı yıllardan itibaren eğitim camiasının, eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi. Yani öğretmenliğe mahsus bir kanunun olması ve burada kariyer merkezli öğrenmenin kişisel gelişimini, mesleki gelişimini sürekli yönlendiren bir sistematiğin kurgulanması, hakikaten en son 1-3 Aralık’ta yapmış olduğumuz 20. Milli Eğitim Şurası’na kadar bütün şuralarda ayrıntılı ele alındı. Allah’a şükür 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle TBMM’ye sevk edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, 4 Şubat’ta TBMM’de kabul edildi, 14 Şubat’ta da böyle kritik bir günde yasalaştı. Bu Öğretmenlik Meslek Kanunu, hükümetimizin, Cumhurbaşkanı’mızın öğretmenlere verdiği değerin en önemli göstergelerden bir tanesi. Artık Türkiye, öğretmenine mahsus kanunun olduğu ender ülkelerden bir tanesi oldu. Dün itibariyle de meslek kanununun uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağını kamuoyuyla paylaştık. Tüm öğretmenlerimizden, eğitim paydaşlarından görüşlerini almak için 1 aylık bir süre belirledik, 15 Mart’ta gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini vererek inşallah yayınlayacağız. Öğretmenlerimizin adaylık kaldırma, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm süreçlerini de ayrıntılı bir şekilde tanımlama imkanımız olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tüm öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’teki temasları kapsamında Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan İbn-i Sina Anaokulunun açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye’de son 20 yıl içerisinde eğitim alanına önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Bu yatırımlar sayesinde çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırıldığını anlatan Özer, kısa süre içerisinde de bu yatırımların okullaşma oranlarının yükselmesinde etkisinin görüldüğünü ifade etti.

Bakan Özer, sadece bina ve derslik yapmadıklarını, aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için de ciddi bir şekilde öğretmen alımlarının gerçekleştiğini belirterek, “2000’li yıllarda 500 binler seviyesinde olan öğretmen sayısı, bugün 1,2 milyona ulaştı. Yani bugün eğitim sistemimizde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’i, son 19 yılda eğitim sistemine dahil oldu. Diğer alanlardaki gibi eğitimde de bu devasa dönüşüm, güçlü bir liderlik gerektiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde eğitimde son 20 yıl, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitim tarihine damgasını vuran en kritik dönem olmuştur” diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Fatma Şahin’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.