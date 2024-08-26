Türkiye, o günkü rezilliklerden daha aşağılık bir durumda! Bugünün ana-babalarının görevi, Firavun sarayında Musa yetiştirmektir

Mustafa Kasadar, günümüz ebeveynlerinin Hz. Musa'nın annesi gibi imanlı nesiller yetiştirmesi gerektiğini vurguladı. Milli Gazete yazarı Kasadar, zorluklar içinde bile inançlı çocuklar yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Firavun sarayında yetişen Musa'nın örnek alınması gerektiğini belirten Kasadar, günümüz Türkiyesi’nin Firavun’un sarayından daha kötü bir durumda olduğunu ifade etti. İşte Mustafa Kasadar'ın dikkat çeken yazısı:

"Türkiye’de eskiden insanlar çok çocuk sahibi olmayı ekonomik gerekçelerle pek istemezlerdi ama yine de yaparlardı. Çünkü gelen her çocuğun rızkı ile birlikte geldiğini yaşararak, tecrübe ederek öğrenirlerdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık insanlar çocuk yapmayı bırakın evlenmek bile istemiyorlar. (...)

Diyelim ki her türlü riski göze alarak iki genç anlaştı, evlendi ve karı-koca oldular. Evliliklerinde de gayet mutlular. Ekonomik durumlarında da bir sıkıntı yok. Bu mutlu aile çocuk yapmaya çok istekli olacak mı? Hayır. Çünkü doğurduğu çocuğu kendisi gibi yetiştirmesi mümkün değil. Çünkü (...) çocuğun en küçük bir şikâyeti ya babasının evden uzaklaştırılmasına veya kendisinin anne-babasının elinde alınmasına yol açıyor. (...)

İşin resmi yönü maalesef böyle. Ama diğer yandan Müslüman’ın her şart ve durumda imanlı nesiller yetiştirme zorunluluğu vardır. Tıpkı Firavun sarayında Hz. Musa’nın annesinin Hz. Musa’yı yetiştirdiği gibi.

Hz. Musa kıssasında bu manada birçok ibretlik sahneler vardır. Bunlardan birincisi Firavun’un karısı Hz. Asiye’dir. Firavun’un karısı, Mısır’ın bir numaralı hanımefendisidir. Kendisi en azgın bir diktatörün sarayında olmasına rağmen Hz. Musa’nın annesi sayesinde saliha bir mümine oldu ve kendisi mümin kadınlara en güzel örnek olarak gösterildi. O, iman ehli olduktan sonra her türlü zorlukla karşılaştı, kışkırtma, zorlu görev alma, korkutma ve müjdeleme, sebat etme ve sabretme ile karşı karşıya geldi. Öyle bir kadın ki, güzelliği veya sultanlığına aldanmadı. Öyle bir kadın ki, yok olan ve fani olan dünyalık şeylerden el etek çekip Allah Teâlâ’nın katında olanı aradı ve istedi. Hz. Musa’yı himayesine alarak yetişmesine vesile oldu.

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Hz. Musa’yı Firavun’un sarayında asıl eğiten, yetiştiren ise kendi annesidir. Öyle ince ve hikmetli bir yol takip etmiştir ki, ne Firavun’un adamlarına yakayı ele vermediği gibi, çocuğunun imanlı bir genç olarak yetişmesinden de taviz vermemiştir. İşte buna hikmetle davranma diyoruz. Yaygara çıkarmadan, hiç bir tarafı kırıp dökmeden, sadece kendi işine başarıya odaklanmak. Onun verdiği eğitim sayesinde Hz. Musa saray halkının bulaştığı çirkinlikler bulaşmadı işret âlemlerine dalmadı. O, Firavun’un sarayında yaşarken de muvahhid ve Rabbini zikreden bir Müslümandı. Hayatının tümünde Salih kulların yaşadığı şekilde yaşadı. İnsanlar arasında güzel ahlakıyla, davranışlarıyla, azizliğiyle, cömertliğiyle, hoşgörüsüyle, yüce gönüllülüğüyle ve adaletiyle tanındı, halk arasında sevilen, zayıf ve mazlumların gidip sığındığı birisi oldu.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan bu örnek her asırda Müslüman annelere en zor şartlarda dahi Müslüman bir neslin yetiştirilme imkânının kanıtı olarak sunulmaktadır. Bu gün Türkiye sokaklar o günkü Firavun sarayında işlene rezilliklerden daha aşağılık bir durumdadır. Tıpkı Necip Fazıl’ın tasviri gibi: “Evde cinayet, tramvay arabasında zina!” Dolayısıyla bu gün Müslüman bir çocuk yetiştirmek Firavuni sistemlere karşı, dünyayı ahtapot gibi saran, Gazze’yi yerle bir eden Siyonizm’e karşı en büyük cihaddır. İşin zorluğu ortadadır. Özellikle de kız çocuklarının yetiştirilmesi çok zor bir hal almıştır. Moda ortalığı kasıp kavurmaktadır. Devletin okulları sokaklardan daha berbat bir haldedir. Üniversite kampüsleri çıplaklar kampına dönüşmüş durumdadır. Yani her taraftan kuşatılmış durumdayız. Bütün bu aleyhte şartlara rağmen ümitsizliğe kapılamamak lazımdır. Çünkü Yüce Allah bize Firavun sarayında yetişen ve sonra da Firavuni düzeni yıkan Hz. Musa örneği ile işin en olmaz görülenin imkânını göstermiştir. Eğer Hz. Musa’nın annesinde olan iman, Hz. Asiye’de olan teslimiyet bu günün annelerinde olursa aynı başarıyı yakalayacaklarında asa bir tereddüt yoktur. Çünkü aynı sebeplere sarılmak aynı sonuçları doğurur.

Son söz: İstikbal İslam’ındır."

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