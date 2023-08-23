Türkiye o görüntüleri konuşmuştu! Hastaneden kaçan kuduz hastası vatandaş hayatını kaybetti
Suriye’de başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan yabancı uyruklu Hasan Halil Faras hayatını kaybetti.
Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan yabancı uyruklu Hasan Halil Faras, geçtiğimiz günlerde hastaneden firar etmişti.
30 yaşındaki Faras boş bir tarlada bulunarak yeniden karantinaya alınmıştı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Faras hayatını kaybetti.
Faras'ın cenazesi özel bir cenaze torbasıyla defnedilmek üzere memleketi Suriye’ye gönderildi.