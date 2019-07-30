Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde

Irak'ın kuzeyindeki Erbil şehrinde 17 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıda Türk diplomat Osman Köse şehit düşmüş, bu olay Türkiye'nin 25 yıl sonra ilk kez bir diplomatının terör saldırısına uğraması olarak tarihteki yerini almıştı.

MİT'in koordinesinde yürütülen ve kimi noktalarda TSK'nın kimi noktalarda yerel emniyet güçlerinin dahil olduğu süreçte saldırıya karışanların hepsi oldukça kısa bir sürede etkisiz hale getirildi.

Diplomatımızı şehit eden kalleş kurşunu ateşleyen terörist Mazlum Dağ ve ona yardım eden 3 teröristi kıskıvrak yakalan Türkiye, bu ihanete azmettirici ve planlayıcı olarak bulaşan tüm teröristleri de nokta operasyonlarla öldürdü.

Bu operasyonlar kapsamında kimi zaman yerel güçlerle birlikte kara operasyonları düzenlenirken, kimi zaman da dünyada oldukça az sayıda ülkenin başarabileceği, hareket halindeki araçta bulunan teröristi herhangi bir patlama yaşanmadan hava-kara operasyonuyla etkisiz hale getirmek gibi çok önemli işlere imza atıldı.

Saldırıya dahli olan herkes cezasını çekti

Şehit Diplomat Köse'ye yönelik saldırıda ilk olarak tetiği çeken terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki üç kişi Kuzey Irak'ta yakalandı. Terörist Dağ'ın, HDP’li Milletvekili Dersim Dağ'ın abisi olduğu ortaya çıktı.

18 Temmuz'da Duhok'ta gerçekleştirilen operasyonda ise teröristlerin içinde bulunduğu araç, Erbil'den çıkışından itibaren yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildi. Yerleşim yerinden uzak bir alanda araç, TSK unsurlarınca vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.

İkinci operasyon da 24 Temmuz'da düzenlendi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Irak'ın kuzeyinde Batika kırsalında vuruldu. Operasyonlarda Osman Köse'ye yönelik suikastın 2 planlayıcısı ve korumaları etkisiz hale getirildi. Bu operasyonda öldürülen kişinin, Erbil saldırısının azmettiricisi PKK'lı terörist Erdoğan Ünal olduğu belirlendi.

Türk güvenlik güçleri siyah çantanın peşinde

Saldırının ardından bölgedeki yerel emniyet güçleriyle sıkı bir koordinasyon kuran ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynayan Türk güvenlik güçlerinin operasyonlara devam edeceği öğrenildi.

Ankara'dan bölgeye giden üst düzey güvenlik bürokrasisi heyetinin içinde yer alan isimlerin, saldırganların etkisiz hale getirilmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Şehit Diplomat Osman Köse'ye ateş eden terörist Mazlum Dağ'ın, olay esnasında soğukkanlı bir şekilde şehit diplomatın yanında bulunan siyah çantayı alması ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Çantanın içinde ne olduğunu biliyor muydu?

Son derece güvenli bilinen bir restoranda, korumaları olan bir diplomatı şehit etmesine rağmen terörist Dağ'ın tetiği çeker çekmez elinin Köse'nin hemen yanında bulunan siyah çantaya gittiği biliniyor. Çantayı alıp hızla uzaklaşan Dağ kısa bir sürede yakalandı ancak söz konusu çanta ele geçirilemedi.

Türk güvenlik güçleri, terörist Mazlum Dağ'ın olay anında neden siyah çantayı aldığı, içinde ne olduğuna dair bilgisinin olup olmadığı, şehit diplomatın aynı gün başka kimlerle bir araya geldiği gibi soruların yanıtını ve daha da önemlisi siyah çantayı bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişafak