Türkiye normalleşmeye hazırlanıyor! İşte 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yasak...

Türkiye, yarın başlayacak kademeli normalleşme sürecine hazırlanırken, başlayacak yeni döneme ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın marketlere gönderdiği tebliğ ile meyve ve sebze satışında değişikliklere gidilecek. Bakanlık tarafından düzenlenen standartlara göre, sebze ve meyve satışı, 1 Temmuz itibari ile elle seçmece yöntemi ile yapılmayacak. Bununla birlikte, satışa sunulacak meyve ve sebzeler, açık alanda olmak koşulu ile kapalı paketlerde yer alacak.

Kapalı paketlerde satışa sunulacak ürünlerin standardı

Meyve ve sebze ürünleri, elle seçilip alınamayacağı gibi, ürünlerin üretim yerinden başlayarak nihai tüketiciye ulaşana kadar, tüm aşamalarda korunması sağlanacak. Alıcılar için belirlenen standartlarla birlikte, satıcılar için de yeni düzenlemeler geçekleştirildi. Buna göre, ilgili malların ambalajlanması aşamasında tek kullanımlık ya da tekrar kullanılabilir ambalaj ürünlerinden yararlanılması istendi. Ambalajların bütün yabancı maddelerden arındırılmış olması ile birlikte tekrar kullanılabilir ambalajlar için ise her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilmesi sağlanacak. Dolu ambalajlar, en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

Kapalı alanda satılabilecek ürünler de var

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, kademeli normalleşme sürecinin başlayacağı 1 Temmuz 2022 günü yürürlüğe girecek. Yayımlanan tebliğde, soğuk zincire tabi ürünler; ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yenidünya ve zerdali olarak belirlendi. Soğuk zincire tabi bu ürünler ise satışı gerçekleştiren, büyük mağaza ve zincir marketlerde perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında yani açık yerde satılmayacak. Bu ürünler için de elle seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak.

Açık alanda satılabilecek ürünler

Ticaret Bakanlığı, yıl boyunca açık alanda satılabilecek ürünleri de şöyle sıraladı: Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil, badem.