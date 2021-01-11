  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor"
Dünya

"Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor"

Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan beri kötüleştiğini söyleyen Türkiye düşmanı Fransa'nın Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 14:26:00 -
"Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor"

Münübe Yılmaz

Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan beri kötüleştiğini söyleyen Türkiye düşmanı Fransa'nın Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını ileri sürdü. France Inter radyosuna röportaj veren Patly, "Resmi olarak Türkiye Atlantik İttifakı'nın bir parçası ama aylardır öyleymiş gibi davranmıyor" dedi. Haziran ayında Türk savaş gemilerinin bir Fransız fırkateynine radar kilidi attığı iddialarına değinen küstah Fransız Bakan, Akdeniz'de Fransız gemilerine karşı yapılanların rahatız edici olduğunu belirtti. Parly Aralık ayındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin davranışlarını onaylamadığını söylediğini hatırlatarak, AB tarafından alınan yaptırım kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerine değsııklıge giderek devam etmek istediğini kaydetti. İlişkilerin devamı için yapıcı adımların atılması gerektiğini savunan Parly, Türk Dışişleri Bakanının ocak ayında samimi davranması halinde Fransa'nın Türkiye ile ilişkileri normalleştireceğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder
Siyaset

MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına sert ifadelerle tepki göster..
Kobani iddianamesi: HDP'li vekilin skandal itirafları da yer aldı
Gündem

Kobani iddianamesi: HDP'li vekilin skandal itirafları da yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Kobani ve Hendek eylemlerinin aynı amaçla yapıldığı belirtilirken sanıklardan HDP'..
11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay