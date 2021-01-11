"Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor"

Münübe Yılmaz

Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan beri kötüleştiğini söyleyen Türkiye düşmanı Fransa'nın Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını ileri sürdü. France Inter radyosuna röportaj veren Patly, "Resmi olarak Türkiye Atlantik İttifakı'nın bir parçası ama aylardır öyleymiş gibi davranmıyor" dedi. Haziran ayında Türk savaş gemilerinin bir Fransız fırkateynine radar kilidi attığı iddialarına değinen küstah Fransız Bakan, Akdeniz'de Fransız gemilerine karşı yapılanların rahatız edici olduğunu belirtti. Parly Aralık ayındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin davranışlarını onaylamadığını söylediğini hatırlatarak, AB tarafından alınan yaptırım kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerine değsııklıge giderek devam etmek istediğini kaydetti. İlişkilerin devamı için yapıcı adımların atılması gerektiğini savunan Parly, Türk Dışişleri Bakanının ocak ayında samimi davranması halinde Fransa'nın Türkiye ile ilişkileri normalleştireceğini dile getirdi.