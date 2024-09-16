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Gündem Türkiye Narin'e ağlarken Konya'dan çok kötü haber!
Gündem

Türkiye Narin'e ağlarken Konya'dan çok kötü haber!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 13:02:00 -
Türkiye Narin'e ağlarken Konya'dan çok kötü haber!

Konya'da 2 yaşındaki bebek ailesi tarafından ölü bulunurken, olayı şüpheli bulan ekipler hız kesmeden soruşturmaya başladı.

Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

AA'da yer alan habere göre ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yorumlar

sukru

Salak ebeveynler,hiç çocuk arazide cadırda bırakılırmı.Akrebi var,engerek yılanları var,iki yaşında çocuk hiç yalnız bırakılırmı cehalet abideleri.

Mehmet soylu

Bunu niye bir ay boyunca gündemden düşürmeyelim ki?
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