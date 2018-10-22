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Türkiye Musul'a yeniden Başkonsolosluk açıyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin talimatı doğrultusunda Musul'da yakın sürede başkonsolosluk açacaklarını söyledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
Türkiye Musul'a yeniden Başkonsolosluk açıyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul'da açılması düşünülen yeni başkonsolosluk için kentte incelemelerde bulundu. Burada AA muhabirinin sorularını cevaplayan Yıldız, başkonsolosluğu en uygun yerde açmak amacıyla kentte incelemeler yaptığını söyledi. 

"Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin talimatı çerçevesinde Musul'da bir başkonsolosluk açacağız" diyen Büyükelçi Yıldız, Bağdat'taki merkezi yönetimin yönlendirmesi ve onayının da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.  

Yıldız, Türkiye'nin Musul ve Basra başkonsolosluklarının faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda önemli mesafeler katedildiğini belirterek, "Bağdat yönetimi tarafından Basra'ya ilişkin onay süreci tamamlandı, Musul'da da yakın zamanda işlemler tamamlanacak," dedi.  Musul'a bugünkü ziyareti çerçevesinde kent sakinleri ve idarecilerin başkonsolosluk konusunda Türkiye'nin kararlılığını gördüğünü vurgulayan Yıldız, "Tabii ki bu Musul'da çalışmak için daha ilk adım. Bizden daha evvel adımları atmış olan TİKA var. TİKA Musul'da ve Telafer'de çalışmalarına çoktan başladı." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Musul'un tekrar eski günlerine geri dönmesi için Türkiye'nin tüm kurumlarının çalışmaya hazır olduğuna dikkati çekti.

Irak ve Türkiye arasındaki su meselesi

Türkiye ile Irak arasındaki su konusuna da değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Biz Ilısu Barajı'nda su tutulması işlemini yıl içerisinde malum iki kez erteledik. Aslında Ilısu Barajı için yaptığımız düzenlemeyle hala barajda tam olarak su tutmaya başlamadık."

Yıldız, Türkiye'nin Ilısu Barajı konusunda önemli duruş sergilediğine dikkati çekerek, "Bu duruşu, başta Musul olmak üzere Irak toplumunun farklı kesimleri gayet iyi algıladı diye düşünüyorum. İnşallah gelecek dönemde özellikle Musul'da sadece suyun salıverilmesi değil su projesi de yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Musul'un imarı için aktif ve öncü rol üsteleneceğini dile getiren Yıldız, bunun da büyük projeler ve TİKA aracılığıyla olacağını sözlerine ekledi.

'Başkonsolosluğun açılması çok olumlu bir adım'

Musul Valisi Nevfel el-Akub da Türkiye'nin Musul'da açacağı başkonsolosluğun ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu çok olumlu bir adım. Dolayısıyla kente tekrar istikrarın gelmesi hususunda bir mesaj taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye gibi diğer ülkelerin de kentte konsolosluk açma isteği olduğunu söyleyen Akub, kentin Irak'ta önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Akub, Musullulara yönelik yardım ve katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
  1. Musul

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