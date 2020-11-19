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Spor Türkiye muhtemel rakipler | Milli Takım C Grubu rakipleri
Spor

Türkiye muhtemel rakipler | Milli Takım C Grubu rakipleri

Uluslar Ligi C Ligi'nde hangi takımlar var? A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0'lık sonuçla yenildi. Milli Takım grubunu 6 puanla sonuncu olarak tamamladı. Alınan bu sonuçla ay-yıldızlılar C Ligi'ne düştü. Futbolseverler, Türkiye'nin muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'nin C Grubu'nda rakipleri kim? | Uluslar Lig C Grubu | Milli Takım C Grubu muhtemel rakipler

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:59:00 -
Türkiye muhtemel rakipler | Milli Takım C Grubu rakipleri

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan’a 2-0 yenildi. Alınan bu sonuçla milli takım grubunu 6 puanla son sırada tamamladı. A Milli Futbol Takımı böylelikle C Ligi’ne düştü. Peki, Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler?

Türkiye muhtemel rakipler | Milli Takım C Grubu rakipleri

Türkiye’nin C Ligi’ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

Azerbaycan

Lüksemburg

Yunanistan

Kuzey Makedonya

Gürcistan

Belarus

Litvanya

Kosova

Kuzey İrlanda

Slovakya

Bulgaristan

Faroe Adaları

Cebelitarık

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