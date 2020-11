Türkiye muhtemel rakipler | Milli Takım C Grubu rakipleri

Uluslar Ligi C Ligi'nde hangi takımlar var? A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0'lık sonuçla yenildi. Milli Takım grubunu 6 puanla sonuncu olarak tamamladı. Alınan bu sonuçla ay-yıldızlılar C Ligi'ne düştü. Futbolseverler, Türkiye'nin muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'nin C Grubu'nda rakipleri kim? | Uluslar Lig C Grubu | Milli Takım C Grubu muhtemel rakipler