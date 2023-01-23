Türkiye mücevher dünyasının patronlar kulübünde…

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) ilk kez Dünya Mücevher Konfederasyonu gibi önemli bir uluslararası kuruluşa üye olarak Türkiye’nin küresel anlamda söz sahibi olmasını sağladı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile CIBJO Başkanı Gaetano Cavalieri, Vicenzaoro Küresel Fuarlar Direktörü Marco Carniello ile birlikte Türk Mücevher Sektörü açısından çok önemli bir memorandumu imzalayarak Türkiye’nin Dünya Mücevher Konfederasyonu üyelik sürecini tamamladılar. Türkiye’nin en yüksek katma değerli ihracatına imza atan Mücevher İhracatçıları Birliği bu üyelikle dünyanın mücevher sektöründe sözü geçen ülkeleri arasında yer aldı.

İtalya’da düzenlenen Vicenzaoro Mücevher Fuarına katılan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, CIBJO üyeliğini gerçekleştiren anlaşmayı imzalarken bu anlaşmanın hem Türk Mücevher Sektörü açısından hem de CIBJO aşısından tarihi bir önemi olduğunu vurguladı. Dünyanın en önemli üretici ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin üyeliğinin CIBJO’ya çok değerli katkılar sağlayacağını anlatan Yakın sözlerine şöyle devam etti:

“Üyeliğin ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği’nin, dünyadaki önemine yakışır şekilde, uluslararası standartların belirlenmesinde, tüketici güveninin sağlanmasında, sürdürülebilirlik projelerinde söz sahibi olmasında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin en yüksek katma değerli ihracatına sahip olan Mücevher İhracatçıları Birliği, bu üyelikle mücevher sektöründe dünyada çok daha etkin sözü geçen ülkeler arasında yerini aldı.”

CIBJO Başkanı Gaetano Cavalieri de dünya mücevher sektörünün en önemli üreticilerinden birisi olan Türkiye’nin üyeliğinin CIBJO’nun gücüne güç katacağını ve Türkiye’nin sektöre önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

CIBJO, dünya çapında özellikle pırlanta ve değerli taşlı mücevher alışverişinde kalite ve güvenlik standartlarını belirleyen çalışmalar yapıyor. Bu nedenle CIBJO üyeliği Türk Mücevher Sektörü ürünlerine daha yüksek katma değer sağlayacak. Bir yandan da Türkiye ilk kez üyesi olduğu CIBJO sayesinde uluslararası standartların belirlenmesinde de söz sahibi olarak gücünü arttırıyor.