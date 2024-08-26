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Spor Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti
Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-26 00:11:00 -
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi. Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FATİH CAMİİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
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