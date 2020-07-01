  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:45:41 -
Türkiye Motosiklet Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenleyecek

ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenleyeceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve Niğde'yi kapsayan bir sürüş gerçekleştirileceği belirtildi.

Motosiklet tutkunlarının katılacağı sürüşün, 15 Temmuz Çarşamba günü İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 06.00'da başlayacağı, sürücülerin Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde anma törenine katılacağı ifade edildi.

Ankara'daki törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine toplu sürüş yapılacağı kaydedildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından etkisiz hale getirilişinin önemine dikkat çekmek istediklerini aktararak, "Darbe girişimine karşı ön saflarda motosikletleriyle yer alan şehit ve gazilerimizin 15 Temmuz Destanına verdikleri desteği unutamayız. Bu nedenle tüm şehitlerimiz için '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü'nü düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı