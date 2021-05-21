Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Haziran-11 Temmuz arasında oynanacak EURO 2020 karşılaşmaları için nefesler tutuldu. 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde birçok takım hazırlık maçlarına çıkmayı planlıyor. A Milli Takımımız da EURO 2020 öncesi Moldova ile hazırlık maçına çıkacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Takımımız 2 Haziran tarihinde ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya geçecek. A milliler, Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek. Almanya’da hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takım, Moldova ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Söz konusu karşılaşma, 3 Haziran tarihinde TSİ 20.00’da oynanacak.
EURO 2020 A Milli Takım kadrosunda kim var?
Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nda belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosu şu şekilde;
Kaleci; Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans; Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha; Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet; Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).