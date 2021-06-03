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Spor Türkiye- Moldova maçı kaç kaç bitti? Türkiye Moldova maç sonucu
Spor

Türkiye- Moldova maçı kaç kaç bitti? Türkiye Moldova maç sonucu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesindeki son sınavında Moldova ile karşı karşıya geldi. Türkiye- Moldova maçı sona erdi. Peki, Türkiye- Moldova maçı kaç kaç bitti? Türkiye Moldova maç sonucu haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 21:57:00 -
Türkiye- Moldova maçı kaç kaç bitti? Türkiye Moldova maç sonucu

Türkiye Moldova hazırlık maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya geldi. Peki, maçın sonucu ne?

Türkiye- Moldova maçı kaç kaç bitti?

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için ikinci hazırlık kampını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, turnuva öncesi Moldova ile karşı karşıya geldi. Daha önce Azerbaycan'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, son provasını Moldova ile yaptı. A Milliler, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 öncesi Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Almanya'ya gitmişti. Ay-yıldızlı takım, üçüncü ve son hazırlık maçını Moldova ile oynadı. A Milliler, Paderborn'daki Benteler Arena'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

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