Türkiye-Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50’nci yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ulanbatur’da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50’nci yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet resmi bir ziyaret için geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da temaslarını sürdürüyor. Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ve sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile görüşen Şentop, temasları kapsamında yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Şentop daha sonra diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım töreni katıldı.

“Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkilerin tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor”

Törende konuşan TBMM Başkanı, pulla ilgili çalışmalarda iki dostluk grubunun çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkilerin tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Meclisin adı kurul. Kurul bizde de kullanılan bir kelime. Bir çok kelime, birçok ortak gelenek bu coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşanmış tarihi bir geçmiş var. Diplomatik ilişkiler sembolik manada 50.yılı münasebetiyle de bizi bir araya getirdi. Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin bu vesile ile daha da gelişeceğini ümit ediyorum. Üst düzey ziyaretler bu ilişkilerin önünü açacak bir imkan sunuyor bize. Pullar da koleksiyoncularda, resmi kayıtlarda da 50.yılı tescil eden bir hatıra olarak bize kalacak” ifadelerini kullandı.

“Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu’nun TİKA tarafından bastırılan yeni nüshaları 7 binin üzerinde baskı yapıldı”

Konuşmasını teşekkür ederek tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Moğolca İmla ve Kılavuz imza törenine katıldı. TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50.yılı. Bu münasebetle TBMM Başkanı olarak Moğolistan’ı ziyaret ediyorum. Diplomatik ilişkilerin 50.yılı ama Türkiye ve Moğolistan arasındaki ilişkiler, halklarımız arasındaki ilişkilerin binlerce yıllık tarihi var, geçmişi var. Moğolistan-Türkiye arasında tarihinin, dilin, kültürün ortaya çıkardığı çok köklü bir ilişki geçmişi var, tarihi var. Bu sebeple geçmişten geleceğe güçlü bir ilişkimiz mevcut. Bunu daha fazla geliştirmek için de elimizden gelen gayreti hep beraber gösteriyoruz. TİKA’nın gerçekleştirdiği bir projenin açılışı için bir aradayız. Moğolistan Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi’nin düzenlenmesi ile ilgili projenin açılışını yaptık” ifadelerini kullandı.

TİKA’nın Moğolistan’daki projelerine değinen Şentop, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Moğolistan makamlarının belirledikleri ihtiyaçlar ve talepler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Şimdi de onlardan bir tanesinin açılışı için buradayız. Moğolistan Milli Dil Politikası Komisyonu’nun hazırladığı Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu’nun TİKA tarafından bastırılan yeni nüshaları 7 binin üzerinde baskı yapıldı, sözlük olarak da 38 bin Moğolca kelime içeren bir eser. Kamu kurumlarında, okullarda Moğolcanın doğru kullanılması için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu eserde gelecek kuşaklara da Moğolca’nın doğru aktarımı sağlayacaktır. Dil insan hayatını için, milletler için çok önemli.”

Moğolistan coğrafyasında Türkçe’nin de temellerinin bulunduğunu kaydeden TBMM Başkanı, “Türk kelimesinin ilk olarak yazılı kullanıldığı metin Tonyukuk Anıtı’nda yer alan metindir. Bu bakımdan hem Türkçenin köklerinin temellerinin hem de Moğolcanın köklerinin temellerinin bulunduğu bir coğrafyada Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu’nun yeniden basılması Tİka tarafından dağıtılması çok önemli” ifadelerini kullandı.