Türkiye modernize etti! Denizaltı tam isabetle vurdu

Derin sularda fark edilmeden ilerleyen Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedef savaş gemisini attığı tek atışla batırdı. Türk savunma sanayii devi STM'nin modernize ettiği Pakistan denizaltısı, kabiliyetleri ile gövde gösterisi yaptı.

Tatbikatında boy gösteren Agosta 90 B Sınfı Denizaltı Hamza, bir fırkateyni tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu. Hedef gemi batarken kameralar da kayıttaydı.

Savunma Sanayii'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

STM tarafından, Pakistan Deniz Kuvvetleri için modernize edilen, Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedefini, tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu.