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Siyaset

Türkiye, Mısır ve Arabistan’la yakınlaşınca saldırılar geldi

ANKASAM Uluslararası ilişkiler uzmanı Doğacan Başaran, İsrail zulmüne ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 08:26:00 -
Türkiye, Mısır ve Arabistan’la yakınlaşınca saldırılar geldi

ANKASAM Uluslararası ilişkiler uzmanı Doğacan Başaran, İsrail zulmüne ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Akit’e konuşan Başaran, “Filistin davası, Asya’nın yükselişiyle birlikte mazlum milletler dayanışmasını arttıran bir anahtar olabilir. Bu vesileyle de küresel güç mücadelesinde çok kutupluluğun belirginleşmesi ve Türkiye’nin de bir kutup olarak konumlanacağı Asya merkezli yeni dünya düzeni, Filistin’in de bağımsız ve saygın bir devlet olarak yerini aldığı uluslararası sistem oluşturabilir” dedi.

Amaç Türkiye ve İran’a karşı ittifak

İsrail’in ABD’nin jandarması olduğunu belirten Başaran, şunları dile getirdi: “Ortadoğu siyasetini İsrail’in güvenliğinin sağlanması hedefi üzerinden şekillendiren ABD, özellikle Trump döneminde Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecine aracılık etmiş ve BOP’un rafa kalkmadığını yalnızca yöntem değişikliğine gidildiğini gözler önüne sermiştir. Normalleşme hamleleri ‘Yüzyılın Anlaşması’ adı altında dünyaya pazarlanmış. Süreç yalnızca Filistin halkına değil, aynı zamanda Ortadoğu’da Türkiye ve İran’a, genel düzeyde ise küresel güç mücadelesinde ‘Yükselen Asya’ gerçeğine karşı kurulmuş bir kumpasa işaret etmektedir. Örneğin İsrail’le normalleşme kararı alan aktörlerin bir kısmı Doğu Akdeniz’de de Türkiye’ye karşı uygulanan ‘Güneyden Kuşatma Stratejisi’ içerisinde sorumluluk üstlenmektedir.”

Arabistan ve Mısır ortak arayışında

Türkiye’nin Rusya ve İran ile yakın çalışmasının Ortadoğu’da ABD’ye karşı bir güç dengelenmesinin sağlandığını vurgulayan Doğacan Başaran, şöyle devam etti: “Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye, ‘Kuşak-Yol Projesi’nin merkezinde yer almakta ve jeopolitik önemini arttırmaktadır. Yani Türkiye, yalnızca İran ve Rusya’yla değil; küresel güç mücadelesinde ABD’ye meydan okuyan Çin ile de yakınlaşmaktadır. Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan’la temaslarda bulunduğu bir dönemde İsrail’in Filistinlilere saldırması manidardır. Arabistan ve Mısır, her ne kadar ABD’ye yakınlığıyla bilinen devletler olsa da tıpkı Türkiye gibi Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemleri almayı tartışmakta ve aslında jeopolitik bir arayışı ortaya koymaktadır.”


Yeni Akit Gazetesi
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