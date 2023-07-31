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Gündem Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönemin ilk adımı! O isim Türkiye'ye geliyor
Gündem

Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönemin ilk adımı! O isim Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-31 10:22:00 -
Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönemin ilk adımı! O isim Türkiye'ye geliyor

İki ülke arasında soğuk geçen süreç sona ererken, Mısır Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh, 1-2 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaret, 10 yıl sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk toplantı olacak.

Türkiye ve Mısır arasındaki soğuk rüzgarlar dinmek üzere…

2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar, 10 yıl sonra erimeye başladı.

Olumlu adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Mısır’a büyükelçi atamasıyla resmileşti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin beklenen Ankara ziyareti ileri bir tarihe ertelenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mısır Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

İki ülke arasındaki yeni dönemin başlamasının ardından Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh Türkiye’ye geliyor.
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Bu görüşme iki ülke için de büyük değer yaşıyor.

10 yıl sonra ilk ziyaret

Öyle ki, bu ziyaret ticaret bakanları düzeyinde 10 yıl sonra gerçekleşen ilk toplantı olacak.

Bir diğer yandan Ahmed Samir Salih’in, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine 1-2 Ağutos 2023 tarihinde ülkemize geleceği biliniyor.

Mısırlı bakanın beraberinde Mısırlı İşadamı Örgütü liderleri de yer alacak.

Ziyaret kapsamında ticaret ve ekonomik konuların ele alındığı ikili ve heyetler arası görüşme yapılmasının yanı sıra, bakanlar iki ülke iş çevrelerinin biraraya geleceği çalışma yemeğine de katılacak.

Mısır ile 10 yıl sonra bir ilk! Büyükelçi atandı
Mısır ile 10 yıl sonra bir ilk! Büyükelçi atandı

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