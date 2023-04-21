Türkiye-Mısır arasında yeni dönem: Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen duyurdu: Türk ve Mısır halkı ortak kültüre sahip
Türkiye-Mısır İlişkileri haberlerine dair son dakika gelişmeler yaşanıyor! Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, büyükelçiliğin de desteklediği, Mısır Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı. Büyükelçisi Türkiye ile ilgili ilişkileri resmen itiraf etti. Ortak kültüre sahip olduğumuzu diyerek duyurdu...
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, büyükelçiliğin de desteklediği, Mısır Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı.
Başkent Kahire'de organize edilen iftar programı kapsamında konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır'da ramazan ayının aynı heyecanla kutlandığını belirterek, "Türk ve Mısır halkı ortak bir kültüre sahip." dedi.
Söz konusu iftar programına iştirakinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Şen, programın ardından çocukları hediyeler dağıttı.
Büyükelçi Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bayram herkesten önce çocuklarındır." ifadelerini kullandı.
Organize edilen iftar programına onlarca Mısırlı vatandaşın yanı sıra Mısır basın mensupları da katılım sağladı.
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