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Dünya Ruslar 'matruşka şirket' modeline döndü! Yalnız dünyaca ünlü dev endüstri şirketi Rusya'dan çekiliyor: Flaş gelişme
Dünya

Ruslar 'matruşka şirket' modeline döndü! Yalnız dünyaca ünlü dev endüstri şirketi Rusya'dan çekiliyor: Flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-04-20 16:03:00 - 2023-04-20 16:05:26
Ruslar 'matruşka şirket' modeline döndü! Yalnız dünyaca ünlü dev endüstri şirketi Rusya'dan çekiliyor: Flaş gelişme

Rusya'da dev şirketler peş peşe gelen yaptırımlara karşı Rusya bir çok adım atıyor en son o hamlesini attı: Ruslar Yaptırımlara karşı 'matruşka şirket' modeli geri döndü. Dünyada enflasyondaki yükseliş ve küresel gelişmeler nedeniyle bir çok ülkede birçok önemli şirketin iflas ettiği haberleri yanı sıra, yaptırımlar karşısında Rusya'da, hükümet yaptırım engelini aşmak için 1995 yılında yasaklanan "matruşka şirket" modelini geri getirmek niyetinde. Fakat dünyaca ünlü endüstri şirketi Rusya'dan çekilmesine engel olmadı! Rusya tarihi günlerinden birini yaşıyor. Şirket, 2022 yılının Mart ayına kadar Moskova bölgesinde, ürünlerinin Rusya'daki ithalatını ve dağıtımını, bölgesel iş faaliyetlerini ve ticari finansmanı yönettiği bir şirket ofisti. Dev şirketten yeni bir hamle geldi. Dünyanın en büyük tarım makinaları üreticilerinden CNH Endüstriyel Rusya'dan çekilme kararı aldı. Kararı böyle ilan ettiler!

Rusya'da hükümet yaptırım engelini aşmak için 1995 yılında yasaklanan "matruşka şirket" modelini geri getirmek niyetinde. İzvestiya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgili yasa tasarısı diğer kabine üyelerine sunuldu. Öte yandan Rus saldırılarının başlamasıyla birlikte Mart 2022'de çalışmalarını askıya alan, dünyanın en büyük tarım makinaları üreticilerinden CNH Endüstriyel Rusya'dan çekilme kararı aldı.

İnşaat ve tarım ekipmanları üreticisi CNH Endüstriyel, 24 Şubat 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların ardından çalışmalarına ara vermişti. Mart 2022 itibarıyla faaliyetlerini askıya alan CNH, Rusya'daki iştirakini 60 milyon ABD dolarına sattı. CNH Endüstriyel, böylelikle Rusya'dan çekilmiş oldu.

CNH ENDÜSTRİYEL RUSYA'DAN ÇEKİLDİ

qha'nın habereine göre: CNH Endüstriyel'in resmi sayfasından yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Bugüne kadar, Rusya'da çalışanların maaşları ve diğer idari masrafların ödenmesi usulüne uygun olarak garanti edilmiştir.

Şirket, 2022 yılının Mart ayına kadar Moskova bölgesinde, ürünlerinin Rusya'daki ithalatını ve dağıtımını, bölgesel iş faaliyetlerini ve ticari finansmanı yönettiği bir şirket ofisi işletmiştir. Endüstriyel ayak izi, tarımsal ekipman ve aletler ile inşaat ekipmanları için üretim sahalarını ve bir parça deposunu içeriyordu. Bu siteler yaklaşık 200 çalışan istihdam etmiştir.
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Şirket son tam faaliyet yılı olan 2021'de sona eren mali yıl için, Rusya operasyonları yaklaşık 380 milyon $ gelir elde etti ve bu, şirketin 2021'deki konsolide gelirinin %2'sini temsil ediyor. 31 Mart 2022'de sona eren çeyrekte, CNH Industrial 71 $'lık masraf kaydetti aktiflerin değer düşüklüğüne uğraması, finansal alacak karşılıkları ve ertelenmiş vergi varlıklarına karşı bir değerleme karşılığı ile ilgili. Şirket, elden çıkarmalarla bağlantılı olarak yaklaşık 20 milyon $ tutarında ek vergi öncesi ücret alacağını tahmin etmektedir"

CNH'den yapılan açıklamada, "Eski çalışanlarımıza yıllarca özverili hizmetleri için teşekkür etmek istiyoruz" ifadesine yer verildi.

Yaptırımlara karşı RUS dev şirketlerde 'matruşka şirket' modeli geri dönüyor

Matruşka modelinde anonim ya da limited A şirketi, C şirketinin tek sahibi konumundaki B şirketinin tek sahibi olabiliyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıda matruşka şirketlerin yabancı bir tüzel kişiliğin kontrolünde olmama şartı bulunuyor.
 A, B ve C şirketlerinin yöneticilerinin aynı kişi olmasına da izin verilmeyecek. Ayrıca A şirketinin sahibi B ve C şirketlerinin borçlarından yükümlü olacak.

Rusya suistimallerin önüne geçmek amacıyla 1995 yılında matruşka şirketleri yasaklamıştı. Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği geçtiğimiz yıl mayıs ayında hükümete çağrıda bulunarak yasağın kaldırılmasını istemişti.

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