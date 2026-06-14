Meteoroloji'den 5 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 il için ‘sarı’ kodlu acil durum uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 il için ‘sarı’ kodlu acil durum uyarısında bulundu.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyuran yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için ‘sarı’ kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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